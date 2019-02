Skogbransjen lettet over klimaplan

NTB Innenriks

I fjor ble EUs felles klimaplan for årene fram mot 2030 endelig godkjent og kunne dermed tre i kraft. Norge er på sin side i forhandlinger med EU om å bli med i denne klimaklubben.

En vesentlig del av forhandlingene har dreid seg om norsk medlemskap i EUs ordninger for sektorene utenfor kvotesystemet og ordningen for skog- og arealbruk. I henhold til EUs mål skal skog og landbruk ses under ett og gi samlet nullutslipp.

Tidligere har EU lagt til grunn at Norge ville hatt netto utslipp fra skogsektoren dersom de fortsatte dagens hogstnivå. Skogbransjen har vært bekymret for at de ville måtte redusere hogsten som følge av norsk tilslutning til EUs klimaplan.

Fredag vedtok imidlertid regjeringen en forhandlingsposisjon overfor EU som åpner for at skogeierne kan øke hogsten fram mot 2030. Det er næringen svært positiv til.

– I utgangspunktet synes vi dette er et underlig regelverk. Likevel er vi godt fornøyd med den jobben regjeringen har gjort i denne saken, sier NORSKOGs direktør Arne Rørå.

Han har sterk tro på at den norske forhandlingsposisjonen blir vedtatt i EU og viser til at Finland har fått gehør for en lignende modell.

– Det norske forslaget ligger innenfor den rammen som finnes i EUs regelverk, så vi har stor tro på at det endelige resultatet blir på linje med det norske forslaget, sier Rørå.

