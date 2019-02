Kraftig brann i bilforretning i Hokksund

NTB Innenriks

– Jeg vet ikke om brannvesenet har kontroll på brannen. De jobber på spreng for å slukke den, sier operasjonsleder Marianne Mørk i Sørøst politidistrikt til NTB kl. 1.35.

Mørk sier at politiet har kontakt med en ansatt som jobber på bilforretningen, som heter Bråtens Bilco. Hun sier det er for tidlig å si noe om omfanget av brannen.

Politiet melder på Twitter at flammer står over taket og at brannen utvikler seg kraftig.

Politiet i Sørøst fikk melding om brannen klokken 01 natt til fredag.

