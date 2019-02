Jonas Gahr Støre har fått nok av Giske-saker

NTB Innenriks

– Det er uheldig, og vi er lei av å bruke tid og energi på denne typen saker. De er konkludert, vi er ferdig med dem. Det burde påligge alle et ansvar å sørge for at vi nå kan bruke tid, energi og engasjement for det politiske arbeidet, sier Støre til NTB.

Han har forståelse for konklusjonen til valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti om at Giske likevel ikke innstilles til et sentralt verv i fylkeslaget, som medlem av arbeidsutvalget.

– Det som har fremkommet det siste døgnet, er et uttrykk for det de kaller dårlig dømmekraft. Det er jeg enig i og i lys av forhistorien er det nok til at den nødvendige tilliten ikke er der for å få et viktig verv, sier partilederen.

Trøndelags ansikt utad?

På spørsmål om Giskes muligheter for å få sentrale verv senere, svarer Ap-lederen:

– Jeg ser ikke for meg det i en fremtid jeg vil beskrive.

Det er opp til Trøndelag Ap å bestemme om de vil nominere den tidligere nestlederen til en plass på Stortinget ved valget i 2021, påpeker han.

– De må tenke på hvem de vil skal være Trøndelags ansikt utad og representere dem i Stortinget, sier han.

Han sier at han har fått mange tilbakemeldinger fra Ap-medlemmer rundt om i landet som er frustrerte heller vil bruke tiden på politikk.

– Vi skal ta varsler på alvor, vi skal følge våre retningslinjer og det skal få konsekvenser å bryte dem. Så skal vi gå videre. Det håper jeg beslutningen i dag kan bidra til.

Ferdig med varselet

Han sier partisekretær Kjersti Stenseng har håndtert det konkrete varselet eller bekymringsmeldingen som Ap-ledelsen mottok denne uka. Det dreier seg om en video der Giske danser med en ung kvinne på et utested i Oslo sist helg.

– Det blir ikke noe mer oppfølging av det nå, konstaterer han.

Støre vil heller ikke kritisere lederen av valgkomiteen i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, for at han ble med Giske ut på byen og drakk alkohol samme helg.

– At de går ut og tar et glass øl på byen er helt uproblematisk, sier han.

