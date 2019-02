Hastemøter i Trøndelag etter ny bekymringsmelding om Giske

NTB Innenriks

Valgkomitéleder Jorodd Asphjell bekrefter overfor TV 2 at han er på vei til å delta i et ekstraordinært telefonmøte med valgkomiteen fredag morgen.

– Møtet har bakgrunn i det som er kommet fram i mediene rundt Giske det siste døgnet, sier han.

Han vil ikke si noe mer om møtets agenda enn at de skal «snakke om det som har skjedd».

Trøndelag AUF, som er representert i valgkomiteen, holder senere fredag et eget ekstraordinært møte i forbindelse med den nye utviklingen rundt den tidligere Ap-nestlederen.

– Jeg har innkalt til ekstraordinært fylkesstyremøte i morgen kveld, fordi jeg mener dette er en sak vi må diskutere, sier leder i Trøndelag AUF Håkon Einarsve i en SMS til Trønder-Avisa like før midnatt torsdag kveld.

Ifølge avisas kilder har mange i AUF reagert sterkt på videoen som førte til den seneste bekymringsmeldingen om Giske.

VG, som først omtalte saken, skrev at videoen viste at Giske hang over ryggen på en kvinne i 20-årene og holdt hånden sin på kvinnens hofteparti, mens de danset på et utested i Oslo.

Det var ikke kvinnen selv som sendte bekymringsmeldingen om hendelsen, men nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo. I et intervju med NRK avdramatiserte kvinnen episoden og sa det var hun og venninnen som tok kontakt med Giske.

