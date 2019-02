Dale: Problematisk at transporttjenester blir videresolgt flere ganger

NTB Innenriks

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) møtte fredag en rekke store bedrifter som kjøper godstransporttjenester på vei, for å diskutere sikkerhet på veiene. Til stede på møtet var representanter fra blant andre Bama, TINE, Lerøy Seafood og Nova Sea.

Hensikten med møtet var å lytte til og få innspill fra bedrifter som har praktisk erfaring med kjøp av transport og å høre om deres erfaringer med dårlig skodde vogntog på norske vinterveier.

Dale sier at han opplever at flere av aktørene har gode rutiner på en del av det arbeidet de skal gjøre, men at det er en rekke utfordringer som må tas tak i.

– De fortalte blant annet at de synes det er vanskelig å være helt trygge på at både lønns- og arbeidsvilkår oppfylles. Mye av den kjøpte transporten blir gjerne videresolgt tre, fire og fem ganger før de havner hos et selskap. Det er relevante poeng som vi må ta med oss i det videre arbeidet, sier Dale til NTB.

Fredag gikk Rødt-leder Bjørnar Moxnes ut med forslag om strakstiltak for å skjerpe regelverket for vogntogtrafikk etter flere vogntogulykker på dårlige kjøreforhold denne vinteren. Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikksjåførforbundet mener bedrifter som kjøper transporttjenester, tenker for mye på pris og ikke nok på sikkerhet.

– På møtet i dag oppfattet jeg en helt annen holdning. Vi tar dette på alvor og forsøker å gjøre grep for å forsikre oss om at sikkerheten på veiene er best mulig, sier salgssjef Bjørn Olvik i Nova Sea til NTB.

