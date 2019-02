Vitner: – Drapssiktede i Haugesund truet bilister med stokk

NTB Innenriks

Den 48 år gamle mannen gikk rett ut i veien og veivet med en stokk eller pinne, som var stor nok til at den nådde opp til skuldrene hans. Det forteller Malin Mjånes til TV 2. Hun var vitne til hendelsen.

– Bilene måtte svinge litt brått unna, uten at han nødvendigvis virket truende. Men det var likevel ubehagelig for dem som kjørte forbi, sier hun.

Så stoppet mannen en bil med to personer og satte seg inn i baksete.

– Han hevdet han var politimann, sier Mjånes.

Bilen kjørte mannen 1,5 kilometer til Vår Frelsers gravlund, der Hereid ble angrepet og senere døde som følge av skadene.

Hendelsen ved bilveien skjedde rett etter at mannen skal ha forsøkt å bryte seg inn i en i en bolig, med det som angivelig er en øks.

– Politiet kan bekrefte at siktede forsøkte å bryte seg inn i et hus i nærheten av sitt eget hjem i forkant av drapet. Politiet presiserer at den avdøde kvinnen ikke har tilknytning til den første hendelsen, opplyser politiet.

Varetektsfengslet

48-åringen er tidligere straffedømt, og har et langt kriminelt rulleblad og har slitt med omfattende rusproblemer i årevis.

Torsdag ettermiddag ble den drapssiktede mannen varetektsfengslet i Haugaland tingrett i fire uker med brev- og besøkskontroll, melder TV 2. Politiet har bedt om at det blir oppnevnt sakkyndige for å foreta en rettspsykiatrisk undersøkelse av ham.

Retten mener det er fare for bevisforspillelse, siden siktede er dømt 22 ganger tidligere, og har også bedt om en legeundersøkelse av ham for å se om han må innlegges på sykehus.

Mannen har i avhør ikke knyttet seg til hendelsen.

– Han forklarer seg svært usammenhengende og virker psykisk syk, sa hans forsvarer, advokat Erik Lea, til TV 2 etter et politiavhør onsdag.

I sorg

Det var 67 år gamle Bjørg Marie Skeisvoll Hereid som døde etter å ha blitt angrepet på gravlunden. Navnet ble frigitt torsdag i samråd med familien.

– Hereid var bosatt i Bærum, men vokste opp på Karmøy. Familien hadde hus i Haugesund, der de oppholdt seg en del. 67-åringen har vært lærer i den videregående skolen i Asker og Bærum i 40 år, og pensjonerte seg for to måneder siden, opplyser politiet i en pressemelding.

Familien ber om respekt for at de ønsker ro til å bearbeide sorgen.

