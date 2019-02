To til sykehus etter arbeidsulykke på Romerike

NTB Innenriks

Ulykken skjedde ved 18-tiden torsdag.

– To menn skal ha blitt eksponert for stoffet Morfolin under arbeid. Den ene skal ha fått stoffet på ryggen, mens den andre skal ha fått på hendene. En er blitt sendt til Ullevål sykehus, mens han andre er sendt til Ahus, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Ifølge politiet skjedde ulykken da en slange med det etsende stoffet hoppet av. Lekkasjen ble kjapt stoppet, og det er ikke lenger fare for at noen andre blir eksponert for stoffet.

– Stoffet har et stort skadepotensial, så vi får satse på det går bra med de to, sier Sveen.

De to har ifølge politiet ikke livstruende saker.

Politiet har opprettet sak og varslet Arbeidstilsynet. Ulykken skjedde på trelimfabrikken Dynea i Svelleveien i Lillestrøm.

