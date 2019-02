Kvinne avdramatiserer Giske-video

NTB Innenriks

Bekymringsmeldingen kom som reaksjon på videoen som ble tatt opp ved 2-tiden natt til søndag på utestedet Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo, skriver VG.

Bekymringsmeldingen til Arbeiderpartiet er ikke sendt inn av kvinnen selv, men av nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo. Kvinnen på videoen er medlem i foreningen.

Ifølge avisen viser videoen at Giske henger over ryggen på en kvinne i 20-årene og holder hånden sin på kvinnens hofteparti, mens de danser.

– Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra, sier kvinnen til VG.

– Uproblematisk

Kvinnen avdramatiserer hendelsen overfor NRK torsdag kveld.

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med ham, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde, sier hun.

Trond Giske sier til kanalen at kvinnens beskrivelser stemmer.

– Dette stemmer med min oppfatning, og både familien min og jeg er veldig takknemlig for at kvinnene har valgt å si så tydelig ifra. Jeg håper dette fører til en diskusjon om denne typen journalistikk, sier Giske.

På spørsmål fra kanalen om det er å utvise god drømmekraft å la seg avbilde i en slik setting, svarer han ikke.

Trond Giske har ikke besvart NTBs gjentatte henvendelser torsdag.

Viktig å melde fra

Onsdag, like etter at Giske var innstilt som medlem av styret i Trøndelag Ap, sendte Sandli en bekymringsmelding på epost til partisekretær Kjersti Stenseng.

Sandli hadde blitt varslet om videoen i lunsjen av en annen tillitsvalgt.

– Jeg syns innholdet i videoen var ekkelt og jeg mener at sånne folk ikke bør inneha tillitsverv, sier Sandli til NTB og legger til at han mente det var hans plikt å si ifra når det fremdeles så ut til at Giske skulle bli nestleder i Trøndelag Arbeiderparti.

Etter tøffe forhandlingsrunder onsdag landet valgkomiteen på å innstille Giske som medlem av styret i fylkeslaget, men ikke som nestleder.

Partisekretær Kjersti Stenseng tok kontakt med Sandli torsdag morgen og skal ha forholdt seg til det formelle og Aps retningslinjer.

– Jeg har fått en epost og blitt gjort oppmerksom på en video. Utover det har jeg nå ingen ytterligere kommentar, skriver Stenseng i en tekstmelding til NTB.

Gikk av som nestleder

7. januar 2018 gikk Giske av som nestleder i Ap. To uker senere konkluderte Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering ved flere tilfeller.

Giske har bestridt innholdet i flere av sakene, og 23. oktober i fjor leverte han en 70 siders klage til partiledelsen for deres behandling og konklusjoner. Klagen ble ikke tatt følge, partiledelsen ville ikke gjennomføre en ny behandling av varslingssakene.

