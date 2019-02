Frigir navnet på kvinnen som ble drept i Haugesund

NTB Innenriks

Navnet ble frigitt torsdag i samråd med familien.

– Hereid var bosatt i Bærum, men vokste opp på Karmøy. Familien hadde hus i Haugesund, der de oppholdt seg en del. 67-åringen har vært lærer i den videregående skolen i Asker og Bærum i 40 år, og pensjonerte seg for to måneder siden, opplyser politiet i en pressemelding.

Familien ber om respekt for at de ønsker ro til å bearbeide sorgen.

En 48 år gammel tidligere straffedømt mann er siktet for drapet. Han har et langt kriminelt rulleblad og har slitt med omfattende rusproblemer i årevis.

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling torsdag formiddag. Politiet har bedt om at det blir oppnevnt sakkyndige for å foreta en rettspsykiatrisk undersøkelse av ham.

– Politiet kan bekrefte at siktede forsøkte å bryte seg inn i et hus i nærheten av sitt eget hjem i forkant av drapet. Politiet presiserer at den avdøde kvinnen ikke har tilknytning til den første hendelsen, opplyser politiet.

