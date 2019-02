Barneovergrepsdommen i Bergen blir anket

NTB Innenriks

En 48 år gammel mann er dømt til 16 års fengsel for å ha bestilt en rekke overgrep mot barn i Filippinene over internett. I fradrag kommer 869 dager i utholdt varetekt. Aktor, statsadvokat Magne Kvamme Sylta, la ned påstand om 21 års forvaring med 10 års minstetid.

– Han er skuffet over å bli domfelt for ting han mener han ikke har gjort, og deler av dommen vil bli anket, sier mannens forsvarer, advokat Torbjørn Sognefest, til TV 2.

Også bistandsadvokaten til to av barna i saken, Einar Drægebø, åpner for at dommen vil bli anket. Han mener blant annet at det ikke er riktig at retten ikke har tilkjent dem erstatning for tap i forbindelse med at de er på en barnevernsinstitusjon.

–Det kan være nærliggende å tenke at dette må bli overprøvd av en høyere rettsinstans gjennom en anke, sier han til Bergens Tidende.

Tiltalen ble tatt ut i slutten av juni i fjor. Saken har gått over 36 rettsdager fra september til november i fjor. Mannen var aktiv i lokalpolitikken for Arbeiderpartiet og ble pågrepet i oktober 2016.

Sendes til Riksadvokaten

Sylta har ennå ikke tatt stilling til anke, men vil formidle sitt syn på det spørsmålet når han sender saken til Riksadvokaten, som har påtalemyndigheten.

– Jeg fremmet påstand om forvaring og registrerer at retten var i tvil om det, sier han til NTB.

Statsadvokaten mener dommen sender et viktig signal når det gjelder barns krav på rettsvern.

– Det skal ikke ha noe å si om barnet er i Norge eller i utlandet når det gjelder krav om vern mot overgrep. Der synes jeg dommen gir et tydelig og klart signal om at dette ikke blir akseptert. Når det gjelder straffens lengde, er det viktig å slå fast at 16 års fengsel er en lang fengselsstraff.

Sylta betegner den over 150 sider lange dommen som grundig, god og detaljert.

Sadistisk pedofil

De sakkyndige har konkludert med at domfelte ikke lider av noen personlighetsforstyrrelse eller dyssosiale avvik, men kom til at han er pedofil.

«Tiltaltes uttrykk om at han «ikke vet om han er pedofil», fremstår som uforståelig for retten», skriver tingrettsdommer Helge Øfstegaard Nilsen.

Videre fremgår det at hans handlemåte karakteriseres ved et tidvis sadistisk preg. «Det er vanskelig å forestille seg mer alvorlige handlinger med barn», heter det.

En av mødrene i saken tvang sin tre år gamle datter til å ha seksuell omgang med sin tre måneder gamle lillebror. Norsk og filippinsk politi har samarbeidet om saken. Den filippinske moren ble pågrepet, og de to barna havnet på institusjon, ifølge NRK.

Mannen må betale 200.000 kroner i oppreisning til den nå sju år gamle jenta. Broren får ikke erstatning fordi det ikke er påvist skadevirkninger.

Minst 190 barn

Dommen omfatter overgrep mot minst 190 barn under 16 år, en rekke av dem under 10 år.

Mannen er dømt for å ha overført penger til personer på Filippinene for at de skulle forgripe seg på barn mens han så på via webkamera. Påtalemyndigheten fant bevis for at 61 overgrep faktisk ble gjennomført.

Nær 200.000 chattemeldinger, sendt mellom 2011 og 2016, inngikk i bevismaterialet. I meldingene skriver mannen detaljert om hvordan han vil at grove seksuelle overgrep skal utføres mot små barn. Ofte av deres egne mødre. Han skal i alt ha betalt 772.000 kroner for overgrepene.

