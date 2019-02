Venstre-landsmøtet blir bedt om å sette ned foten for digitalt grenseforsvar

NTB Innenriks

– Vi trodde 1984 var en fiksjon, men nå ser det ut som det blir en realitet, dersom dette forslaget går igjennom, sier leder Sondre Hansmark i Unge Venstre til NTB.

Ungdomspartiet vil ha vedtatt et nei til det digitale grenseforsvaret på landsmøtet 8.–10. mars. Lovforslaget som Forsvarsdepartementet har hatt på høring, vil gi etterretningstjenesten fullmakter til å samle og lagre informasjon om norske statsborgeres digitale kommunikasjon.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik har sagt at partiet vil argumentere mot forslaget, men ville ikke slå fast at partiet vil ta dissens og stemme mot lovforslaget på Stortinget. UV-lederen mener imidlertid det er all grunn til å sette ned foten.

– Masseovervåking

– Forslaget er verre enn vi fryktet. Det gir staten mulighet til å masseovervåke innbyggerne, sier Hansmark og påpeker at det meste av det man gjør på sosiale medier på telefonen vil bli fanget opp av det digitale grenseforsvaret, fordi nordmenns datatrafikk går via servere i utlandet.

Unge Venstre mener den nye e-loven kommer på toppen av en rekke andre tiltak som griper inn i folks privatliv. De viser blant annet til utvidet praksis med å lagre IP-adresser og at politiet har fått flere fullmakter til å drive med telefonavlytting og skjermavlesing.

– Venstre har vært klart imot denne digitale masseovervåkingen. Nå er det viktig å slå fast en gang for alle at dette går for langt i å overvåke innbyggerne. Dette må være en prinsippsak, sier Hansmark, som har stor tro på at landsmøtet vil slutte seg til forslaget.

– Dette er en grunnleggende liberal kamp, konstaterer han.

Selv om etterretningstjenesten ikke har myndighet til å overvåke trusler innenlands, påpeker Hansmark at informasjonen som blir samlet inn, kan deles med Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Sistnevnte er selv kritisk og frykter at overlappingen kan svekke tilliten til tjenestene.

Ikke betrygget

Hansmark ble ikke overbevist av forsikringene han fikk fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i et møte med Unge Venstre, Unge Høyre, Fremskrittspartiets Ungdom og Kristelig Folkepartis Ungdom om saken.

– Det er tydelig at det er en Høyre-statsråd som har utformet forslaget. Hadde det vært en Venstre-statsråd hadde det vært mye større begrensninger på innsamling og lagring av data, sier Hansmark.

Han mener Venstre ikke bare må stille seg utenfor forslaget, men også arbeide aktivt på Stortinget for å samle støtte til å forkaste det. Men han medgir at det kan bli vanskelig:

– Dessverre vet vi fra andre saker, som datalagringsdirektivet, at Arbeiderpartiet er minst like overvåkingskåte som Høyre og Frp, sier Hansmark.

