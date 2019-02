Trond Giske innstilles ikke som nestleder i Trøndelag Ap

NTB Innenriks

Beslutningen ble tatt under møtet til valgkomiteen i fylkespartiet onsdag formiddag i Trondheim, melder flere medier, deriblant Dagbladet.

Ifølge avisens opplysninger var det flertall i valgkomiteen også for å innstille Giske som nestleder ved siden av May Britt Lagesen, men det var ikke enstemmighet. Giske selv skal ha signalisert at han ville ha enstemmig innstilling istedenfor kampvotering om nestledervervet på årsmøtet 2. og 3. mars.

Blir Giske styremedlem i arbeidsutvalget, blir han i utgangspunktet også innstilt som vara til landsstyret. Dersom Aps landsmøte vedtar at de nye sammenslåtte fylkespartiene skal ha fire plasser i landsstyret, vil Giske komme inn i landsstyret.

Full splid

Det har vært full splid i Aps største fylkeslag etter at Giskes kandidatur til nestledervervet ved siden av dagens nestleder May Britt Lagesen ble kjent mandag.

Det har vært omstridt å gi Giske et nestlederverv nå, kun et drøyt år etter at han gikk av som nestleder på nasjonalt nivå på grunn av varsler om seksuell trakassering.

Giske-varsler og bydelsutvalgsleder i Oslo Line Oma er blant dem som uttrykt sterkest motstand.

– Jeg syns dette sender et signal om at det er én mann i Arbeiderpartiet som er viktigere enn alle varslene til sammen, og om at det er én mann i Arbeiderpartiet som er viktigere enn partiet som helhet, sa hun til NRK tirsdag.

Lederne for kvinnenettverkene i Hordaland, Rogaland, Troms og Finnmark var også samstemte overfor VG i at det var for tidlig for et Giske-comeback.

– Jeg hadde ønsket at Trond Giske selv så at han skader partiet vårt med det han gjør nå, sa Siv-Len Strandskog, leder i Rogalands Aps kvinnenettverk, til avisen.

Intern prosess

Saken mot 52-åringen ble nylig avsluttet fra partiets side. Konklusjonen om at han hadde brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering ble stående, men samtidig ble det åpnet for at han igjen kunne delta for fullt i Ap.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har unnlatt å kommentere Giske-prosessen i Trøndelag. Isteden viser han til at de tar selvstendige beslutninger.

– Det er årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti som bestemmer sammensetningen av styret etter innstilling fra valgkomiteen. Jeg er trygg på at valgkomiteen og årsmøtet velger et styre av folk som har bred tillit og kan samle partiet til valgkamp og viktig politisk arbeid, skriver Støre i en epost til NTB.