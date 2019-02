To menn siktet for drapsforsøk i Oslo

NTB Innenriks

Meldingen om hendelsen kom like etter klokka 21.30 tirsdag kveld. Politiet ble varslet av AMK, som var tilkalt av personer som hadde funnet den skadde i en oppgang i en boligblokk.

Ifølge Aftenposten er to personer som ble pågrepet natt til onsdag, siktet for drapsforsøk. Politiet tror ikke det kommer flere pågripelser.

– Det er for tidlig å si noe om motiv, men ut fra de opplysningene vi har nå, tror vi ikke det er et tilfeldig offer. Det skal ha vært en foranledning, sier Anne Alræk Solem, leder for seksjon for etterforskning av grove voldssaker.

Ifølge VG er begge de pågrepne menn i 50-årene. Den ene av dem norsk statsborger, den andre fra Sri Lanka.

Mannen fikk behandling for stikkskader, men er utenfor livsfare. Politiet ønsket natt til onsdag ikke å si noe til NTB om hva slags stikkvåpen som er blitt brukt.

