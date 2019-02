Skuffelse over Stortingets nei til veiprising

NTB Innenriks

– Vi lar en stor mulighet gå fra oss, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OVF dagen etter at forslaget om å utrede satellittbasert veiprising ble nedstemt i Stortingets transportkomité.

Både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har tatt til orde for utredning av veiprising til erstatning for dagens bompenger, og fremmet forslag om dette i Stortinget. Systemet går ut på at man betaler for hvor, når og hva slags bil man kjører.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har flertall i komiteen, og stemte tirsdag nei til å utrede forslaget.

– En samlet transportbransje, de akademiske fagmiljøene, nærmest samtlige partier på Stortinget, og flertallet av Norges befolkning støtter forslaget om en utredning av veiprising. Allikevel stemmer komiteen forslaget ned. Det er trist, og vi lar en stor mulighet gå fra oss, sier Thorsen.

Regjeringspartiene har i stedet gått inn for å utrede ny teknologi til erstatning for bompenger. Saken kommer opp i Stortinget 5. mars og forslaget fra komiteen vil få flertall med KrFs stemmer.

