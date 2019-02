Oslo-politiet vil åpne passkontoret på lørdager

NTB Innenriks

Ifølge NRK begynner de nyansatte i mars og april. Passkontoret på politihuset på Grønland skal få ettermiddagsåpent mandag til torsdag – i tillegg til den planlagte lørdagsåpningen.

– Det tror jeg vil føre til at vi får en atskillig bedre situasjon, sier Jan Eirik Thomassen, ansvarlig for passbehandlingen i Oslo politidistrikt.

En sjekk som NTB gjorde i slutten av januar viste at flere av landets politistasjoner har ikke en eneste ledig time for bestilling av pass de neste to månedene. På hele Sør- og Østlandet var det flere steder ikke engang mulig å reservere time.

(©NTB)