Mann tiltalt for drap på ekskona

Han er også tiltalt for å ha etterlatt en person i hjelpeløs tilstand, samt for dokumentforfalskning fordi han har kjørt med falske skilter, skriver NRK.

54-åringens 38 år gamle ekskone ble funnet død i bygningen hun bodde i på Notodden i april i fjor. Datteren på ett og et halvt år ble funnet alene i et annet rom.

Mannen ble pågrepet dagen etter i Harstad, der han har sitt bosted. Siden pågripelsen har han sittet i varetekt.

I forbindelse med etterforskningen har det kommet fram at 54-åringens tidligere kone hadde anmeldt ham for vold våren 2016. Da bodde hun på krisesenteret i Harstad, der hun fødte datteren sin.

Hennes nå drapstiltalte tidligere ektemann nekter ifølge NRK straffskyld. I tidligere avhør skal han imidlertid ha innrømmet at han oppsøkte kvinnen og at det oppsto en situasjon som førte til at hun døde.

