Libero våtservietter kalles tilbake

NTB Innenriks

Tilbakekallingen gjelder det aktuelle produktet fra lager, butikker og kunder, opplyser Essity i en pressemelding.

– Det er ingenting som er viktigere enn et barns sikkerhet, og vi ser alvorlig på det som har skjedd, sier Jennie Andersson, ansvarlig for produktsikkerhet for Libero hos Essity.

– I dag er det ingen indikasjon på helsefare, og vi har så langt ikke mottatt noen klager på produktet, fortsetter hun.

Andersson understreker at produktsikkerhet har høyeste prioritet for Essity, og at selskapet derfor frivillig tilbakekaller alle våtserviettene av merket Libero Touch Wet Wipes mens de gjennomfører kvalitetskontroller.

Forbrukere som har kjøpt produktet, blir bedt om om å ikke bruke det, og eventuelt ta kontakt med produsenten.

(©NTB)