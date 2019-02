Høie grillet om abort i Stortinget

NTB Innenriks

I Stortingets spørretime onsdag gikk hun i strupen på helseminister Bent Høie (H) om regjeringens forslag til ny abortlov, som fjerner kvinners rett til selvbestemmelse når det gjelder fosterreduksjon.

– Statsministeren og helseministeren har gjentatte ganger forsikret Stortinget om at kvinners selvbestemmelse ikke skulle svekkes ved en endring i abortloven, framholdt hun.

Omsorgsbyrde ikke nok

Ap-representanten peker på at lovutkastet slår fast at det ikke vil være tilstrekkelig å vise til at omsorgsbyrden er større ved tvillinger enn ved ett barn for å få innvilget fosterreduksjon.

– Vil regjeringen med dette forslaget lovfeste et prinsipp om at klarer du ett, så må du klare to? spurte Kjerkol og viste til Kjell Ingolf Ropstads (KrF) famøse uttalelse i NRK-debatten etter at H, Frp, Venstre og KrF hadde sagt ja til å gå i regjering med hverandre.

– Mitt svar er nei. Det tjener ikke debatten å bruke utsagn som er blitt beklaget, repliserte Høie.

– Vanskelig å forstå

Kjerkol peker på at kvinner nå har selvbestemmelse dersom de bærer på ett foster, men ikke når de bærer på to.

– Det er veldig vanskelig å forstå den etiske refleksjonen staten her gir som lovgiver, mener hun.

Høie peker på sin side på at kvinner som er gravide med flerlinger, skal kunne få sin sak behandlet i nemnd før uke tolv.

– Nå får kvinnen et svar før grensen for selvbestemt abort. Dersom hun er misfornøyd med svaret, kan hun ta valget om å avbryte svangerskapet eller ikke, sier helseministeren.

