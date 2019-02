Andøya vil vinne europeisk romkappløp

NTB Innenriks

Konsernsjefen presenterte onsdag kveld planene for en oppskytingsbase for små satellitter til kommersiell bruk. Samtidig overleverte han en søknad til regjeringen om å skyte inn 1,3 milliarder kroner for at det statseide romselskapet skal kunne gå videre med planene.

– Det er nå eller aldri. Det er tredje gang det utredes. Vi har aldri vært så nær målet. Blir det ikke nå, kommer det ikke til å skje, konstaterte Enoksen.

Både Storbritannia og Portugal jobber med lignende prosjekter. Hvis Norge er først ute, kaprer man både kunder og de beste samarbeidspartnerne, påpekte Enoksen, og siktet spesielt til leverandører av bæreraketter.

Målet er å kunne skyte ut den første satellitten i andre halvår 2020. Men for å komme i gang må han først overbevise regjeringen om at det vil lønne seg å investere i datterselskapet Andøya Spaceport.

Krever avkastning

– Det de ber om er en investering i et selskap som skal operere på et helt kommersielt marked. Dette er ikke statsstøtte, det er en investering som staten gjør og da har man forventning til avkastning, understreker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han lover å jobbe raskt, men også grundig. Til antydninger om at Andøya Space Center (ASC) gjerne vil ha svar før sommeren, svarer han:

– Det er utrolig kort saksbehandlingstid, konstaterer han.

Han påpeker at saken i utgangspunktet må legges fram for Stortinget før påske, dersom de folkevalgte skal rekke å godkjenne investeringen før sommeren. Det er ikke mulig å få til, mener han.

– Bred enighet

Men leder Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen mener det skal gå bra om det drøyer litt.

– Hvis regjeringen klarer å legge dette fram i løpet av mai så greier vi å få dette gjennom Stortinget før sommeren. Jeg er ganske sikker på at det er ganske bredt politisk flertall for å støtte opp om dette, sier han til NTB.

Senterpartiet har vært svært engasjert i utviklingen på Andøya, særlig i forbindelse med Forsvarets nedlegging av flystasjonen der. Dermed taper lokalsamfunnet mange arbeidsplasser. Men Pollestad er tydelig på at prosjektet er noe mye mer enn et lokalt tiltak.

– Dette er et viktig nasjonalt prosjekt. Det skal ikke være en trøstepremie, sier Pollestad.

Røe Isaksen mener også prosjektet er viktig for det han omtaler som en «liten, men potent» romnæring som hevder seg i internasjonal konkurranse.

Mange arbeidsplasser

Også ordfører Jonni Solsvik (H) i Andøy kommune understreket den nasjonale betydningen.

– Først og fremst er dette et nasjonalt anliggende, om Norge skal bruke muligheten og kompetansen på Andøya på å komme i førersetet, sa ordfører Solsvik.

Men overfor NTB understreker han at prosjektet vil ha svært stor betydning om det blir en realitet, ikke bare for Andøy men for hele Vesterålen og Nordland.

– Det er snakk om flere hundre arbeidsplasser, påpeker han.

Satellittene som skal sendes opp brukes til alt fra jordobservasjon og havovervåking til kommunikasjon og bredbåndsløsninger, forteller Enoksen. Han har stor tro på at de skal tjene penger på prosjektet.

– Satellittene blir mindre, flere skal gå i polar bane og Andøya er en av de beste områdene å skyte dem opp fra. Det blir veldig mange flere satellitter som skal skytes opp. De har kort levetid så dette er en ny industri og det er stor etterspørsel etter den type kapasitet, sier Enoksen til NTB.

