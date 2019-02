5.500 pasienter tvangsinnlagt i 2017

NTB Innenriks

Det er tall fra Norsk pasientregister som ligger til grunn for Helsedirektoratets rapport om tvang i psykisk helsevern fra 2013 til 2017. Skjerpede vilkår i lovverket har imidlertid ført til reduksjon på alle områder hvor tvang brukes i det psykiske helsevernet.

– Vi ser en tendens til at tiden pasientene er under tvungent psykisk helsevern er kortet ned. Færre blir overført til tvang uten døgnopphold, og tall fra kontrollkommisjonenes kontroller av tvungent psykisk helsevern etter tre måneder og ett år viser nedgang i tallet på pasienter som har vært lenge under tvangsvern, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Også for bruk av tvangsmidler har det vært en nedgang fra 2016 til 2017 når det gjelder mekanisk tvangsmidler og korttidsvirkende legemidler, mens det har vært en økning i bruk av fastholding og isolasjon.

Det ble registrert over 2.000 klager på bruk av tvungent vern. Kontrollkommisjonene behandlet 1.400 av dem og i 13 prosent av sakene fikk klageren medhold. Dette er en svakt økende andel fra tidligere år, opplyser Helsedirektoratet.

Foreløpige tall for første del av 2018 viser at antallet tvangsinnleggelser igjen ser ut til å øke. Det er uklart hva som ligger bak denne økningen, ifølge Helsedirektoratet.

