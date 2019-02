Svakt ned på Oslo Børs

NTB Innenriks

Oppdrettsgiganten Mowi var mest omsatt tirsdag, og kursen økte 0,3 prosent. Oppover gikk det også for Telenor (+1,0), DNB (+0,2), Yara International (+0,8).

Equinor (-0,1), Gjensidige Forsikring (-0,1) og Aker BP (-0,3) var blant selskapene med stor aksjehandel som falt.

Bakkafrost la fram fjerdekvartalsresultater for 2018 tirsdag, og selskapet hadde et resultat før skatt på minus 6,8 millioner danske kroner. Det er en bedring fra minus 27,2 millioner kroner i samme periode året før, men markedet virket ikke fornøyd – og sendte aksjen ned 8,4 prosent.

BW Offshore presenterte et kvartalsresultat for fjorårets tre siste måneder på 24,4 millioner dollar, mot 13,2 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge Hegnar.no ventet analytikerne seg et resultat på 54 millioner dollar. Selskapets aksje falt 8,3 prosent tirsdag.

Golden Ocean hadde også resultatframlegging. Fjerdekvartalsresultat før skatt i 2018 var 23,9 millioner dollar, mot 35,2 millioner dollar i samme periode i 2017. Aksjen falt 4,2 prosent i verdi etter resultatframleggingen.

Også ved de toneangivende europeiske børsene var det nedgang. I Frankfurt falt DAX 390-indeksen 0,1 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London svekket seg henholdsvis 0,3 og 0,7 prosent.

Prisen på nordsjøolje var tirsdag ettermiddag 66,06 dollar, 0,6 prosent under nivået natten før.

