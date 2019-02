Oslo Ap kritisk til comeback i Trøndelag for Giske

NTB Innenriks

– Jeg synes det er rart at dette spørsmålet om Giske kommer opp så kort tid etter at partiledelsen for ett år siden konkluderte med at han hadde brutt Arbeiderpartiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Det sier Aps fylkesleder Frode Jacobsen til NRK.

Vinteren 2017/18 behandlet Arbeiderpartiet til sammen et tjuetalls varslingssaker om seksuell trakassering og upassende oppførsel mot ulike personer i partiet. Flere av varslene omhandlet Giske, og saken endte med at han 7. januar i fjor trakk seg fra nestledervervet.

Mandag meldte VG at Giske ønsker å bli nestleder i Trøndelag Ap ved siden av dagens nestleder May Britt Lagesen.

– Det er tillit det handler om når man skal ha verv i Arbeiderpartiet, og tillit tar lang tid å bygge opp og kort tid å rive ned. Så jeg synes det er rart at man nå vurderer å gi Giske den tilliten dette innebærer, sier Jacobsen.

