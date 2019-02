Mann siktet for psykisk medvirkning til drapet i Bergen anker fengsling

NTB Innenriks

Said Bassam Chataya (28) ble fredag knivstukket på Circle K-stasjonen ved Danmarks plass i Bergen og døde samme kveld.

Tre menn ble mandag varetektsfengslet i fire uker, i tråd med politiets begjæring. Alle må sitte i delvis isolasjon i hele perioden. Fengslingsgrunnlaget er faren for bevisforspillelse.

En av de tre, den 21 år gamle fetteren til den knivdrepte 28-åringen, er siktet for drapet. De to andre er siktet for psykisk medvirkning til voldshandlingen, men ikke for dødsfølgen.

En av de to andre er en 22-åring som forsvares av advokat Bjørn Aksel Henriksen. Tirsdag sier Henriksen til Bergens Tidende at hans klient mener det ikke er grunnlag for å si at han har et medvirkningsansvar. Han varsler derfor at kjennelsen om varetektsfengsling blir anket.

