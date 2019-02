Kvinne kritisk skadd i angrep i Haugesund – mann i 40-årene siktet for drapsforsøk

NTB Innenriks

Politiet opplyser at den siktede mannen er norsk statsborger og en kjenning av politiet.

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 16.30 tirsdag ettermiddag.

– Vi fikk melding om en mann som gikk rundt på Vår Frelsers Gravlund med øks. Denne mannen ble pågrepet av væpnet politi. På åstedet fant vi også en dame som var skadd. Hun ble tatt hånd om og kjørt til sykehus umiddelbart, sier innsatsleder Tore Frøyland-Jensen i politiet til Haugesunds Avis.

Politiet opplyser i en pressemelding at det er funnet en gjenstand som er interessant i forbindelse med hendelsen, men ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å kommentere hvilken gjenstand dette er.

Til VG opplyser politiadvokat Anne Mette Dahle at mannen som er pågrepet er siktet for drapsforsøk og at kvinnen er hardt skadd.

– Kvinnen er kritisk skadd. Det kan fremstå som at kvinnen ble angrepet med en øks av mannen, men det er for tidlig å si i etterforskningsfasen. Kvinnen har stikkskader, sier Dahle til avisen.

Hun legger til at det er ukjent om det er noen relasjoner mellom mannen og kvinnen, men at det kan se ut til at kvinnen var et tilfeldig offer.

– Vi kan bekrefte at fornærmede er en kvinne, men vi ønsker ikke si noe mer om hennes identitet på nåværende tidspunkt, uttaler politiadvokat Sveinung Andersen i en pressemelding.

Det var flere vitner til hendelsen på gravlunden og politiet er i gang med avhør.

