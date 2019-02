Fire års fengsel for mishandling av familien i 25 år

NTB Innenriks

Mannen er dessuten ilagt kontaktforbud for den nå tidligere kona og de fire barna i henholdsvis fire og fem år, skriver Trønder-Avisa.

I dommen heter det at det «foreligger det en nærliggende og reell fare for at tiltalte vil forfølge eller på annet vis forsøke å krenke de fornærmedes fred dersom han ikke idømmes kontaktforbud».

Ifølge dommen skjedde mishandlingen mellom 1994 og 2017. Mannen må betale oppreisningserstatning på mellom 100.000 og 150.000 kroner til ekskona og hvert av barna.

I retten erkjente mannen at det var mye krangling og at det skal ha gjort at han var nødt til å være fysisk.

Det er ikke kjent om han anker dommen, men forsvareren hans ba i retten om frifinnelse.

(©NTB)