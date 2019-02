Aktor i legesaken: Det sentrale blir hvem som skaffet medikamenter

NTB Innenriks

I Oslo tingrett ble den nå 60 år gamle tidligere legen dømt for uaktsomt drap for ikke å ha hindret samboeren fra å ta en overdose. Ankesaken går for Borgarting lagmannsrett.

Ifølge NRK leste aktor, statsadvokat Andreas Schei, i innledningsforedraget fra Sundts legejournaler, og han viste til at bruken av tunge preparater økte.

– Ikke i journalene

– For det meste fikk hun disse preparatene levert av tiltalte. Medisiner som ble bestilt inn til klinikken hans. Dette førte han ikke inn i Sundts journaler, sa statsadvokaten.

Ifølge aktor blir sentrale spørsmål i saken hvem som skaffet medikamentene, hvordan Sundt fikk dem i seg, om hun utviklet en avhengighet og hvilke faresignaler man kunne se.

Legens forsvarer, advokat Arild Holden, la på sin siden vekt på at kvinnen ba legesamboeren å ta med medikamentet petidin – som har den bivirkningen at det kan hemme åndedrett – hjem for å sette injeksjoner.

– Det var stadige forespørsler om dette. I perioder ber hun om dette hver dag, sa han.

Døde i 2014

Legen fant Anne Linell Sundt (39) død i stua i parets felles hjem på Bygdøy 14. desember 2014. Obduksjonsrapporten slo fast at hun døde etter å ha tatt en overdose sterke, vanedannende medikamenter. Politiet og påtalemyndigheten mener legen var sterkt å bebreide for å ha skrevet ut og gitt samboeren stadig økende mengde slike preparater og at kvinnen i praksis ble medisinert i hjel.

I tingretten ble legen dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap, brudd på helsepersonelloven, dokumentfalsk og forsøk på grovt bedrageri. Han erkjente under rettssaken skyld i dokumentfalsk, men avviste at hans handlinger på noen som helst måte kunne ha vært medvirkende til at kvinnen døde. Han nektet også straffskyld for forsøk på grovt bedrageri.

Når ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag er det kun spørsmålet om uaktsomt drap som er tema. Det er satt av ni dager til saken.

(©NTB)