To nye norske stjerner i Michelin-guiden

NTB Innenriks

Den prestisjetunge restaurantguiden Michelin ga mandag sine utmerkelser til de nordiske landene i Aarhus i Danmark.

Credo og Fagn er de første restaurantene i Trondheim til å få den høythengende utmerkelsen.

Første kvinnelige kjøkkensjef

Heidi Bjerkan på Credo blir også Norges første kvinnelige kjøkkensjef til å få en Michelin-stjerne.

– Det er så fortjent. Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er helt sykt, sier Credo-kokk Live Kragnes Edvartsen, til NRK.

I tillegg til stjernene ble det også utdelt en pris for bærekraftige restauranter, Michelin Nordic Guide Sustainability Award. Denne gikk også til Credo og Heidi Bjerkan.

– Vi er svært opptatt av bærekraft, samt å lære opp nye kokker til å lage mat på en bærekraftig måte, sa Bjerkan under kveldens utdeling.

Både Credo og Fagn har vært blant årets forhåndsfavoritter til å få en av de høythengende stjernene.

– For meg er dette teamarbeid. Vi er en familie som har åpnet restaurant. Kona mi har vært veldig støttende, sa Fagn-gründer og kjøkkensjef Jonas Nåvik da han tok imot stjernen.

Restauranten driver han midt i Trondheim, i Credos gamle lokaler.

Beholder stjernene

Etter årets stjernedryss fra den franske dekkprodusenten har Norge til sammen åtte stjernerestauranter den nordiske i Michelin-guiden, med totalt ti stjerner.

De norske restaurantene Galt (Oslo), Kontrast (Oslo), Statholdergaarden (Oslo), Renaa (Stavanger) og Sabi Omakase (Stavanger) beholder sin ene stjerne fra i fjor. I tillegg beholder Maemo i Oslo også sine tre stjerner. Norge har ingen restauranter med to stjerner.

Har ekspandert utvalget

– Nok en gang har vi ekspandert utvalget i takt med at våre inspektører finner nye spennende restauranter. Samtidig fortsetter vi å følge utviklingen til de allerede etablerte kjøkkenene, forteller direktør for Guide Michelin, Gwendal Poullennec.

Det er første gang at arrangementet til den nordiske Michelin-guiden holdes et annet sted enn i en hovedstad.

– Våre inspektører har vært rundt om i hele regionen. Det at vi avholder utdelingen i Aarhus, er et tegn på at vi er ute i regionene og ikke kun i hovedstedene, sier pressesjef i Michelin Nordic, Lotta Wangle.

Michelin-guiden er verdens kanskje aller mest kjente restaurantguide. Den ble første gang utgitt i Frankrike i 1900. I 1926 introduserte guiden en stjerne for å markere god mat, to og tre stjerner ble lagt til tidlig på 30-tallet.