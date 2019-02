Regjeringen vil hindre at barn etterlates i utlandet

NTB Innenriks

Ekspertgruppen skal gjennomgå inntil ti enkeltsaker hvor barn og unge har blitt etterlatt i utlandet mot sin vilje. Gjennomgangen skal gi kunnskap om hva som har skjedd og årsakene til hendelsene, opplyser regjeringen.

– Vi vet at noen familier sender barna sine ut av landet mot sin vilje, til institusjoner og skoler der det er avdekket alvorlige menneskerettighetsbrudd og voldsbruk. Det er svært alvorlig og det kan få store konsekvenser for barnas liv og helse. Regjeringen øker derfor innsatsen for å forebygge at dette skjer med flere barn og ungdommer, sier helseminister Bent Høie (H).

På bakgrunn av gjennomgangen skal ekspertgruppen gi råd og anbefalinger om hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres.

I en ny rapport fra Fafo fremgår det at nær 40 prosent av ungdommer med somalisk bakgrunn har gått på skole i utlandet, og at enkelte foreldre omtaler dette som en måte å disiplinere sine barn eller ungdommer på. Ifølge justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) vet en at dette også gjelder personer med annen landbakgrunn.

– Som justisminister er jeg opptatt av at barn og unge skal ha tilstrekkelig vern mot å bli etterlatt av foreldrene i utlandet under uforsvarlige forhold. Jeg vil derfor vurdere om det er behov for ytterligere tiltak, slik som tydeliggjøring av straffebestemmelser og økte strafferammer, for å bekjempe denne formen for overgrep mot barn og unge, sier Wara.

