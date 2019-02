Postbud døde i ulykke under levering av post

NTB Innenriks

Ulykken er omtalt i Postens rapport for fjerde kvartal:

«Konsernet ble rammet av en tragisk dødsulykke 26. november 2018. Et postbud døde av skadene han fikk da en førerløs bil trillet ukontrollert ved et omdelingspunkt. Granskningen av ulykken er avsluttet og konsernet vil iverksette tiltak i henhold til granskningsrapporten».

Pressesjef John Eckhoff i Posten opplyser til NTB at budet hadde stanset bilen i en bakke, foran postkassen han skulle levere post til.

– Bilen ble ikke sikret tilstrekkelig med håndbrems og begynte å trille bakover. Hendelsesforløpet er uklart, men budet har enten blitt klemt mot førerdøren da bilen trillet eller blitt klemt mellom bilen og terrenget, skriver Eckhoff i en epost.

Han opplyser at risikoen for at postbiler ikke blir sikret godt nok under leveringen er godt kjent, og at det følges opp i sikkerhetssamtaler og egenevaluering.

– For å sikre informasjon og læring hos alle postbud, er det etter denne konkrete hendelsen sendt ut sikkerhetsvarsel som skal gjennomgås på oppstartsmøter i alle budenheter, opplyser pressesjefen.

(©NTB)