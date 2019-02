Norsk studie: Sykmelding fører til mer sykefravær blant kolleger

NTB Innenriks

Studien viser at dersom en ansatt sykmeldes av fastlegen i fem arbeidsdager, vil de nærmeste kollegene øke sitt sykefravær fra jobben med i gjennomsnitt to dager. Det samme gjelder motsatt vei. Blir fastlegen strengere med å sykmelde deg, så reduseres også sykefraværet til kollegene dine.

– Vi finner en sterk og tydelig effekt. Det er helt klart at kolleger påvirker hverandres sykefravær, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo Harald Dale-Olsen til Forskning.no.

Forskerne mener at selv om virus og bakterier åpenbart smitter, så er det ikke det de måler. Ei heller mener de at kollegenes fravær skyldes merbelastning.

– I stedet er det en sosial interaksjonseffekt vi måler, eller det mange kaller sosial smitteeffekt, sier de to.

Funnene er publisert i artikkelen «Spillovers from gatekeeping – Peer effects in absenteeism» i Journal of Public Economics.

