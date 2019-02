Mann og kvinne omkom i helikopterulykke i Hordaland

NTB Innenriks

De to ble funnet klokken 4.20 mandag morgen. De lå i eller ved helikopteret, som ble funnet noen hundre meter nord for Eskjeflota, et stykke opp i fjellet på østsiden av den nå vinterstengte gamleveien opp til Røldalsfjellet.

Grunnet vanskelige forhold kunne ikke helikopteret som fant mannen og kvinnen gå ned for å hente dem ut. Først drøye to timer etter lokaliseringen var de omkomne hentet ned til veien, der de ved 7-tiden ble tatt hånd om av begravelsesbyrå.

– Helikopteret er på den annen side ennå ikke sikret, og mannskapene er igjen på stedet for å gjøre videre undersøkelser, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB.

Like etter avgang

Pårørende er varslet om dødsfallene. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hvilken relasjon mannen og kvinnen hadde til hverandre, men sier begge er fra Rogaland og i 40-årene.

Helikopteret som gikk ned var av typen Robinson 44. Klokken 15.20 søndag var det på vei fra Røldal skisenter til Karmøy. Den turen skal vanligvis ikke ta mer enn en drøy time. Da familie og venner klokken 21.53 ennå ikke hadde hørt noe fra de to i helikopteret, meldte de fra til politiet om at de var savnet.

Vakthavende redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) sier til NTB at funnstedet tyder på at helikopteret styrtet like etter avgang.

– Det er grunn til å tro at ulykken skjedde i 15–16 tiden. Helikopteret ble funnet 2,5 kilometer nord for Røldal skisenter. Helikopteret skulle ta seg nordover og deretter fly sørover ved å følge E134 mot Karmøy, sier Mannsåker.

Årsaken er foreløpig uavklart. Politiet har startet etterforskning av ulykken, og havarikommisjonen for luftfart er også varslet og på vei til stedet.

Store materielle skader

Til NTB opplyser HRS at helikopteret tilsynelatende har kollidert med fjellsiden i høy hastighet.

– Helikopteret er knust i en fjellside, sier redningsleder Mannsåker til Bergensavisen.

Ti minutter etter at helikopteret lettet fra Røldal skisenter, skal det ha vært SMS-kontakt mellom pårørende og de to som var om bord, ifølge VG. De hadde ikke registrert noen «flightplan» til Lufttrafikktjensten, og fløy på eget ansvar, sier Mannsåker til BA.

– Ingen fulgte helikopteret, og det var ingen rute som var planlagt, sier han.

Hjelp fra forrige eier

HRS satte i gang sporing av mobiltelefonene til personene om bord etter at de ble meldt savnet. Det ble klokken 15.56 registrert et treff på en basestasjon i nærheten av Seljestad.

HRS fastslo tidlig at de primært ville søke mellom Røldal og Seljestad og at de ikke hadde noen grunn til at å tro at helikopteret har kommet seg ut fra det området.

– Nødpeilesendere gikk ikke av på helikopteret. Vi måtte derfor sette i gang kommunikasjonssøk for å spore de om bord. Vi fikk også god hjelp fra forrige eier som hadde et trackingsystem i helikopteret. Det bidro til å snevre inn leteområdet og gjorde at vi fant helikopteret raskt, sier Mannsåker.

Han sier det var vanskelige søksforhold i fjellet. Blant annet måtte redningshelikopteret bruke lyskastere for å finne det svarte helikopteret i det ulendte terrenget.