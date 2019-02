Mann og kvinne fra Rogaland omkom i helikopterulykken i Røldal

NTB Innenriks

Ifølge Haugesunds Avis er de to omkomne norske statsborgere og hjemmehørende på Haugalandet, som halvøya mellom Boknafjorden og Bømlafjorden. Politiet har ikke opplyst hvilken relasjon det er mellom dem.

Vraket av helikopteret ble mandag ettermiddag hentet ned og plassert på parkeringsplassen ved skianlegget i Røldal i Hordaland. Ifølge Bergens Tidende er helikopteret i flere deler og helt smadret.

Navnene på de omkomne blir ikke frigitt før tirsdag, opplyser Vest politidistrikt.

17 hendelser

Ulykkeshelikopteret var av typen Robinson R44. I Havarikommisjonens egen ulykkesoversikt er det meldt inn til sammen 17 hendelser som involverer denne helikoptertypen.

Tor Nørstegård, havariinspektør og vakthavende ved luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon, sier til Bergens Tidende at dette er et relativt vanlig helikopter som det er forholdsvis mange av i Norge.

Tross ulykkestallene er ikke helikopteret i seg selv spesielt ulykkesutsatt, understreker Nørstegård.

– Det har skjedd flere ulykker i Norge med denne helikoptertypen. Generelt brukes Robinson ofte av folk med mindre erfaring enn de som flyr større og tyngre helikoptre. Men det er ikke noe spesielt med 44-utgaven. Hvis det var kjente feil med det, så ville det vært utbedret, sier han.

– Ikke meldt inn

Helikopteret antas å ha styrtet inn i en fjellvegg kort tid etter at det lettet fra Røldal skisenter og fløy i retning Karmøy ved 15-tiden søndag ettermiddag. Det ble funnet omtrent 2,5 kilometer nord for skisenteret.

Pårørende til de to som mistet livet, skal ha fått en SMS noen minutter etter at helikopteret lettet. Lufttrafikktjenesten ble på sin side ikke varslet om turen, og redningsarbeidet ble ikke iverksatt før mannen og kvinnen ble meldt savnet like før klokken 22 søndag kveld.

– Turen var ikke på det vi kaller en «registrert flight plan». Det er fullt lovlig å fly uten, men det gjør at lufttrafikktjenesten ikke fanget opp at helikopteret var forsinket, sier redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen til NRK.

– Knust

Helikopteret antas å ha truffet fjellveggen i høy hastighet. Bilder fra stedet viser at helikopteret ligger delvis dekket av snø i en bratt fjellskrent, og de materielle skadene er store.

– Helikopteret er knust i en fjellside, sa redningsleder Johan Mannsåker til Bergensavisen.

Årsaken til helikopterulykken er ikke avklart. Statens havarikommisjon kom til området mandag ettermiddag og begynte sine undersøkelser.

Havariinspektør Nørstegård sier til Teknisk Ukeblad at det er flere elementer som kan vanskeliggjøre undersøkelsene. Blant annet er ikke Robinson R44-helikoptre utstyrt med såkalte svarte bokser.

Hentet ut mandag morgen

De to omkomne ble funnet klokken 4.20 mandag morgen. Begge ble funnet i selve helikopteret, som lå noen hundre meter nord for Eskjeflota, et stykke opp i fjellet på østsiden av den nå vinterstengte gamleveien opp til Røldalsfjellet.

Først ved 7-tiden lyktes hjelpemannskaper fra Røde Kors i å ta seg opp til ulykkesstedet med snøscooter og til fots, slik at de kunne hente de to ned til veien.