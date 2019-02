Gjensidige Bank sletter gjelden til norsk svindeloffer

NTB Innenriks

Lørdag avslørte VG hvordan en 28 år gammel mann fra Israel har lurt og svindlet en rekke unge kvinner for millioner av kroner.

En av dem som ble svindlet var en 31 år gammel norsk kvinne. Hun trodde hun datet en rik forretningsmann og fire uker etter første date fortalte mannen kvinnen at sikkerhetssituasjonen hans var truet, og at han hadde konkurrenter som ville ham vondt. Israeleren ba kvinnen om å søke om kredittkort han kunne låne, slik at han ikke etterlot seg digitale spor.

Den norske kvinnen makset ut flere kredittkort, tok opp kreditt- og forbrukslån i ni ulike banker. I løpet av 54 dager dro 28-åringen kredittkortene hennes for nesten to millioner kroner.

Nå ettergir Gjensidige Bank noe av kvinnens gjeld fordi de vurderer det dit hen at hun følte seg truet av Tinder-svindleren, og at låneavtalen derfor er ugyldig. Ifølge VG hadde kvinnen tatt opp lån for rundt 200.000 kroner i banken.

Gjensidige krever nå pengene tilbake fra mannen som har dratt kortet, altså 28-åringen, og oppgir at de har anmeldt ham til norsk politi.

Den 28 år gamle mannen er etterlyst i Israel og Storbritannia, anmeldt i Sverige og Norge. Tidligere er han dømt til tre års fengsel for bedrageri av flere kvinner i Finland. 28-åringen er fortsatt på frifot.

(©NTB)