Rekordmange søkere til folkehøgskolene

– Det viser mer enn noen gang at ungdommen har behov for et pusterom etter videregående skole før de går videre med andre studier. Folkehøgskolene klarer å gi elevene lyst og motivasjon til å lære mer uten både karakterer og eksamener, sier Asheim til Nationen.

I løpet av de siste ti årene har elevveksten ved folkehøgskoler i Norge steget med over 20 prosent, og inneværende skoleår sto for elevrekord med over 7.700 elever på de 80 norske skolene som er spredt over hele landet.

– Det er ikke lenger noen tvil om at det er populært å gå på folkehøgskole. Dette er faktisk fjerde år på rad med ny elevrekord, og derfor er det ekstra gledelig å se at også foreløpige søkertall for neste skoleår er høyere enn noensinne.

Så langt i år har folkehøgskolene mottatt 11 prosent flere søknader enn på samme tid i fjor, og det er altså det høyeste søkertallet noensinne.

En av folkehøgskolene som opplever en enorm søkervekst i år, er Sogndal, som dette skoleåret har 98 elever. Rektor ved skolen Ole Karsten Birkeland, tror mye av søkerveksten folkehøgskolene opplever, er et motsvar til utviklingen som kalles «generasjon prestasjon».

