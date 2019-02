Politiet har pågrepet en person etter en mann ble slått bevisstløs i Tønsberg

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om en slåsskamp like over midnatt og fant 50-åringen hardt skadd og bevisstløs utenfor utestedet Heidis i Tønsberg sentrum. Han ble først kjørt til sykehuset i Tønsberg, men skadene var så alvorlige at han ble tatt videre til Ullevål sykehus.

Ved 15-tiden opplyser politiet at de har pågrepet en person.

– Politiet har pågrepet en mann i midten av 20-årene, som er siktet for voldshendelsen. Vedkommende vil bli avhørt i løpet av ettermiddagen, sier operasjonsleder Rune Hunshamar til NTB.

Politiet har ennå ikke fått snakket med den skadde 50-åringen, men har opplyst at han vil bli avhørt så snart han er i stand til det.

– Nå er etterforskere i gang med vitneavhør, samt gjennomgang av video fra overvåkingskameraer i området. Og vi oppfordrer alle vitner som kan ha sett noe, til å ta kontakt med politiet, sier Kråkenes.

