Mobilnettet rammet av helgas uvær i nord

NTB Innenriks

Søndag ettermiddag er de fleste tjenestene i orden igjen, men fremdeles er det småfeil enkelte steder, blant annet i Musken i Tysfjord, opplyser selskapet.

– Her må vi bruke helikoptertransport for å utbedre feilen, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Telenor har omkring 600 basestasjoner i Nordland, og mange fryktet at telekommunikasjonen skulle bryte sammen i uværet.

– Det gikk heldigvis bedre enn fryktet, sier Amundsen.

Fredag ble det sendt ut farevarsel på oransje nivå for Nordland, og lørdag kom det vindkast på over 40 meter per sekund flere steder.

(©NTB)