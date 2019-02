Merete Hodne og Løgnaslaget møtes i lagmannsretten

NTB Innenriks

Hodne tapte saken i Stavanger tingrett i fjor, da retten frifant Løgnaslaget for injurier etter å ha omtalt henne som «nazifrisør». Hun krevde inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppa som fremførte sangen «En hårsår frisør fra Bryne».

Denne runden vil Hodne og hennes forsvarer vise en film fra andre verdenskrig.

– Vi vil ha med litt om hva nazismen sto for og står for. Vi viser derfor blant annet en film om nazismen og Auschwitz som blir en del av hele bevistilbudet, sier advokat Per Danielsen til Stavanger Aftenblad.

Han mener humorgruppa dummet seg ut da de dukket opp i fangeluer i tingretten, og knytter det opp mot fangeluene som ble brukt i konsentrasjonsleieren Auschwitz.

– Luene er karnevalsutstyr. Du kjøper det om du vil kle deg ut som en fange i et vanlig fengsel. Det var ikke i vår villeste fantasi at det kunne tolkes som noe som hadde med andre verdenskrig og jøder å gjøre, svarer humorgruppas frontfigur Per Inge Torkelsen.

Uenighet om tolkning

Stavanger tingrett begrunnet frifinnelsen med at uttrykket «nazi-frisør» ikke måtte oppfattes som beskyldning om at «Hodne er nazist eller har nazistiske sympatier eller holdninger.».

– Denne tolkningen er jeg uenig i. Det er slik beskyldningen må forstås i konteksten. Dermed blir hele dommen gal, fordi utgangspunktet er galt, sa advokat Danielsen til Nettavisen etter at dommen hadde falt.

Brynefrisøren måtte dermed betale 261.825 kroner i saksomkostningene til medlemmene i revylaget: Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen.

Nektet å klippe kvinne med hijab

Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble sett av 25.000 personer, og var inspirert av saken der Hodne ble dømt for å avvise Malika Bayan i frisørsalongen sin fordi Bayan hadde på seg hijab.

I den saken ble Hodne dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven. Den saken gikk helt til Høyesterett. Hodne forsøkte også å få retten til å forby revygruppas bruk av begrepet «nazifrisør», men uten å få medhold.

Hodne har tidligere vært aktiv i Pegida og Stopp islamiseringen av Norge.

(©NTB)