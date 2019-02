Ti menn er pågrepet og én er siktet for drap ved Danmarks plass i Bergen

NTB Innenriks

Det opplyser politiet på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

– Ni personer er siktet for kroppskrenkelse, mens en person er siktet for drap på bakgrunn av vitneforklaringer og videoopptak fra overvåkingskamera, sier politiadvokat Trond Eide.

Dødsårsaken ser ut til å være flere stikkskader i overkroppen, opplyser politiet.

– Det kan bli aktuelt med flere pågripelser i saken, og vi har ikke full oversikt ennå. Vi har satt inn store ressurser på saken, og det pågår nå avhør av vitner. De siktede vil bli avhørt i løpet av dagen og morgendagen, sier Eide.

Den drapssiktede mannen er født i 1997 og er ennå ikke avhørt. Den drepte mannen var født i 1990. Politiet sier at det er grunn til å tro at siktede og fornærmede kjente hverandre.

Erklært død én time senere

Politiet fikk melding om slagsmål mellom flere personer ved bensinstasjonen Circle K ved Danmarks plass klokka 21.30 fredag kveld.

I forbindelse med slagsmålet ble en mann knivstukket. Han ble kjørt til akuttmottaket ved Haukeland sykehus, men ble erklært død på sykehuset klokken 22.20. Mannens pårørende er varslet om dødsfallet.

Alle de siktede er menn i alderen 20–30 år, og flesteparten er norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse, ifølge politiet. Flere ble pågrepet i umiddelbar nærhet av åstedet, mens noen andre ble pågrepet andre steder i byen.

Flere vitner

En mann i midten av 30-årene ble vitne til slåsskampen da han skulle fylle luft i dekkene sine på bensinstasjonen.

– Jeg så to menn som sto der. Først trodde jeg de tullet, men så oppfattet jeg at det var alvor. De var ganske hissige. Jeg oppfattet at den ene slo den andre. Det gikk vel cirka et halvt sekund, så oppdaget jeg at den ene hadde en kniv i hånden, sier mannen til Bergensavisen.

Han forteller videre at den ene mannen plutselig segnet om. Vitnet tok seg raskt bort til offeret, som hadde blitt knivstukket i brystet. Mannen ringte deretter ambulansen, og kort tid senere var nødetatene på stedet.

Mannen beskriver kniven som en såkalt Rambo-kniv på rundt 12–15 centimeter.

To personer som jobbet på bensinstasjonen, var også vitne til dramatikken, og de ble sterkt preget av hendelsen, skriver NRK. Stasjonen har videoovervåking, og politiet har sikret seg videomateriale.

Fengslingsmøte mandag

Politiet opplyser at de har foretatt ransakelser på flere adresser i Bergen.

Mandag vil det blir fengslingsmøte, men tidspunktet er ennå ikke fastsatt. Mandag vil også den avdøde bli obdusert, opplyser Eide.

Politiet ber eventuelle vitner som var i det aktuelle området fredag kveld, om å ta kontakt med politiet.

