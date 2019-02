NTB Innenriks

– En person skal være innesperret eller savnet, sier brannmester Fred Mælen ifølge NRK.

Politiet melder på Twitter at det er et bolighus som har sklidd avgrunnmuren ved Gjølme i Orkdal, og at nødetatene har rykket ut.

Det er startet søk på stedet.