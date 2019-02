Uvær på vei mot Nordland - frykter skred, strømbrudd og høye bølger

NTB Innenriks

Meteorologene har sendt ut farevarsel på oransje nivå og venter svært kraftige vindkast, over 40 meter per sekund for Nordland nord for Helgeland lørdag.

- Det ventes en alvorlig situasjon, også med høye bølger inn mot kysten, opplyser Meteorologisk institutt.

Det er fortsatt usikkert hvor de kraftigste vindkastene og høyeste bølgene vil komme, og hvor kraftige kastene vil bli inn over land.

Oransje farevarsel gjelder kun de nordlige delene av Nordland. På Helgeland er varselet nedjustert til gult nivå.

Advarer bilister

I hele Nord-Norge er det sendt farevarsel for vanskelig kjøreforhold lørdag, både på land og sjø.

– Fra tidlig lørdag morgen til utpå ettermiddagen oppfordrer vi folk til ikke å ferdes ute i terrenget eller på sjøen. Bruk sunn fornuft. Det er stor skredfare og i tillegg ventet vanskelige kjøreforhold, skriver politiet i en pressemelding.

Fylkesmannen i Nordland hadde fredag ettermiddag møte om det varslede uværet i Fylkesberedskapsrådet. Kriseledelsen i Bodø kommune er satt i beredskap.

Kommunen har bedt lokale entreprenører om å sikre løse gjenstander, stillaser og sikringsgjerder rundt byggeplasser. Det gjelder også byggematerialer.

– Dersom det oppstår farlige situasjoner som krever assistanse, kontakt brannvakta, sier driftssjef Bjørn-Inge Ingvaldsen, som også oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander der de bor.

Frykter nye strømbrudd

Kommunen ber innbyggerne om å holde seg unna strandsoner, kaier, moloer og bruer det neste døgnet.

Politiet har økt bemanningen på operasjonssentralen, og ekstra mannskaper er i beredskap.

NVE følger også situasjonen tett, særlig med tanke på nye strømbrudd.

Det har fredag vært strømbrudd i Nordlandsnetts område, og NVE henviser til selskapets nettsider for oppdatert informasjon om strømutfall og feilretting.

