Uvær fører til strømbrudd og bortfall av mobilnett og nødnett i deler av Salten

NTB Innenriks

– Det er strømbrudd og bortfall av mobilnett og nødnett i Straumen, Ulsvåg, Drag, Kjerringøy og Beiarn. I tillegg er det begrenset GSM-dekning på Fauske, opplyser stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt.

Fasttelefon fungerer for de fleste, men Eilertsen ber folk som ikke får kontakt med nødetatene på telefon, om å oppsøke kommunehuset i kommunen for å få hjelp til å komme i kontakt med nødetatene.

Satellittelefon fungerer, men ikke for å ringe nødnumrene 110, 112 og 113. Folk med satellittelefon blir isteden bedt om å ringe 75 58 90 00 for å komme i kontakt med nødetatene. Eilertsen opplyser videre at VHF-radioforbindelse fungerer og kan benyttes som normalt.

– Telenor jobber med å utbedre feilen så raskt som mulig, men vi har ikke noe tidspunkt for når de forventer å ha rettet feilen, sier Eilertsen.

Rammer basestasjoner

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen sier til Avisa Nordland at når det er strømbrudd i mange timer, så får det innvirkning på batteriene til basestasjonene. Totalt har Telenor 32 basestasjoner i Nordland.

– Status i formiddagstimene er at flere steder i Nordland har utfall. Verst er situasjonen i området Saltstraumen til Sundsfjord, samt området fra Misvær til Beiarn og Moldjord, i tillegg til Musken-området i Tysfjord, opplyser Telenor på sine nettsider.

Amundsen forteller at det jobbes med feilretting sammen med det lokale kraftselskapet. Når det ikke er strøm, er det heller ikke mulig å få mobil- og bredbåndstjenestene opp igjen.

Kan bli flere strømutfall

Og værmeldingene er heller ikke lovende.

– Vi jobber for å få inn tjenestene igjen, men er forberedt på at det kan bli flere utfall. Meteorologisk institutt melder om ytterligere forverring i værsituasjonen utover ettermiddagen og i morgen for Nordland og Sør-Troms, sier Amundsen.

Telenor har satt inn ekstra personell både internt og eksternt hos teleselskapets entreprenører gjennom helgen.

