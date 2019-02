Tre menn skadd i kollisjon med utenlandsk vogntog på E10 i Nordland

NTB Innenriks

Alle tre satt fastklemt etter ulykken som skjedde like før klokken 17 fredag.

– De tre i personbilen er alle sendt med ambulanse til sykehuset i Narvik. Alle var ved bevissthet da de ble kjørt bort, forteller operasjonsleder Remi Johansen i Salten politidistrikt til NTB.

De skadde er to menn i 60-årene og en mann i 70-årene.

Ulykken skjedde da et utenlandsk vogntog kjørte ned en bakke. Da det bremset, fikk hengeren sleng og traff personbilen.

– E10 er fortsatt stengt, men vi åpner for passering for personbiler via en sykkelvei på stedet, forteller operasjonslederen ved 18-tiden.

Ulykken skjedde noen kilometer vest for Bjerkvik, og det er 80-sone på stedet. Det var glatt og dårlig føre på ulykkesstedet.

