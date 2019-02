Politiet har sluttet å føre statistikk over knivstikkinger

NTB Innenriks

Flere alvorlige knivangrep på kort tid har ført til at Oslo-politiet har slått alarm om at stadig yngre ungdommer bærer kniv – og bruker dem til å stikke hverandre. Men politiet har ingen oversikt over hvor mange som ble knivstukket i 2016, 2017, eller 2018 – verken lokalt eller nasjonalt. Det føres heller ingen statistikk i år.

Statistikkregistreringen av knivstikkinger forsvant ut i forbindelse med at den nye straffeloven ble innført 1. oktober 2015.

Før dette hadde loven en egen bestemmelse om økt straff dersom man hadde brukt kniv eller særlig farlig redskap til legemsbeskadigelse (nå kalt kroppsskade).

– Den nye straffeloven har inntatt bruk av kniv som momenter i vurderingen om forholdet er grovt, om grov kroppskrenkelse og om grov kroppsskade. De lovtekniske endringene har medført at vi har færre statistikkgrupper enn tidligere innen voldsfeltet, opplyser seksjonsleder Harald Bøhler i straffesaksseksjonen i Politidirektoratet i en epost til NTB.

Kan komme endringer

Det er imidlertid ingenting i veien for at politiet kunne ha fortsatt å registrere hvorvidt det var brukt kniv eller stikkvåpen når kroppsskadesaker blir lagt inn i straffesaksregisteret. Nå åpner også direktoratet for at knivstikkinger kan komme inn igjen i statistikken.

– Det kan være grunnlag for å revidere flere av statistikkodene som benyttes i politiet, men det bør gjøres sett under ett, slik at man får et bedre statistikkgrunnlag for alle lovbrudd som begås, opplyser Bøhler.

NTB har forsøkt å få et svar fra justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) om saken. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere hvorvidt det er aktuelt å instruere politiet i å gjenoppta statistikkføringen over knivstikkinger.

Økning av trusler

Politiet har i dag statistikk for antall drap med kniv, trusler med kniv og antall beslag av kniv.

Tall NTB har hentet inn fra Politidirektoratet viser at politiet håndterte 873 saker med trusler med kniv i 2018, en svak nedgang fra 892 året før. Sammenlignet med 2011 har det vært en oppgang på 18,3 prosent.

I fjor ble åtte personer drept med kniv og stikkvåpen i Norge. Tallet har variert en del de siste ti årene, og var høyest i 2013 (20), mens det laveste antallet knivdrap var i 2009 (7).

Mangler tall

I neste uke legger politiet fram nasjonale statistikktall for anmeldte lovbrudd i løpet av fjoråret.

Da Oslo-politiet la fram sin lokale rapport for 2018 tidligere i måneden, ble det påpekt at statistikkgrunnlaget var manglende.

– Ny straffelov i 2015 medfører at bruk av kniv ikke registreres som før. Politidistriktet har imidlertid sammenlignbare tall over tid for trusler med kniv som har økt med 34,1 prosent fra 2013 (179) til 2018 (240), heter det i rapporten.

– Verken dårligere eller bedre

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold opplever imidlertid ikke at manglende statistikk over antall knivstikkinger er noe direkte problem for dem lokalt.

– Jeg tror ikke måten statistikken føres på, gjør det verken dårligere eller bedre for oss. Jeg tror ikke det spiller stor rolle. Vi har mange hendelser og håndterer dem, sier han til NTB.

– Vil det være nyttig å få bedre statistikk på dette?

– Ja, men det er ikke flere saker enn at vi kan håndtere dette fra måned til måned. Det viktigste er jo at vi pågriper gjerningspersonene og håndterer sakene, sier han.

