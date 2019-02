Politiet bekymret over mangel på livsbevis i Lørenskog-saken

NTB Innenriks

Fredag hadde det gått 107 dager siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Politiet antar at kvinnen ble bortført fra sitt hjem på Fjellhamar.

– Vi har ikke fått noe livsbevis siden pressekonferansen mandag kveld, og det bekymrer oss, sier lederen for etterforskningen, politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt, til NTB.

– Det til tross for at familien gjennom bistandsadvokaten tydelig har sagt at det er livsbevis som må til for å komme videre. På den annen side er vi forberedt på at det kan ta tid før denne typen bevis kommer, legger han til.

Lite info

Politiinspektøren understreker at politiet vil være sparsommelige med informasjon i saken.

– Men det er en kjensgjerning at vi ikke vet hvem vi kommuniserer med, sier han.

Mandag denne uka opplyste politiet at det har vært ny kontakt med de antatte gjerningspersonene. Dette skjedde via en plattform som er bedre egnet for kommunikasjon enn den forrige. Politiet har ikke sagt noe om hva slags kommunikasjonsform det dreier seg om.

Sannsynligvis samme avsender

Ifølge Brøske brukte politiet en del tid på å finne ut om budskapet kom fra de samme som har sendt melding tidligere.

– Vi mener at det er overveiende sannsynlig at det er samme avsender som tidligere, sier han.

Politiinspektøren betegner det videre arbeidet i saken som «et stort puslespill», etter at politiet har vært gjennom en fase med innsamling av mye og omfattende informasjon.

Enveiskommunikasjon

Ifølge Romerikes Blad dreier det seg fortsatt om enveiskommunikasjon med de antatte gjerningspersonene.

– Vi ønsker absolutt en kommunikasjonsform som kan gå begge veier, sier Brøske til avisa.

Politiet har tidligere bekreftet at det har kommet både trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta. Det har kommet inn over 1.400 tips i saken.

Politiinspektøren oppfordrer fortsatt lokalbefolkningen til å være å årvåkne, blant annet ved legge merke til om noen nye flytter inn i leiligheter eller om det er nye biler i nabolaget.

