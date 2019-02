Mann i 40-årene dømt til ti års fengsel for voldtekter mot stedatter

NTB Innenriks

– Omfanget bygger på hans forklaring og ville ikke vært tilstrekkelig bevist uten hans forklaring, sier mannens forsvarer, advokat Eirik Glad Balchen, til Fædrelandsvennen.

«Samtlige overgrep fant sted mens fornærmede sov, ved at tiltalte gikk inn på fornærmedes soverom i løpet av natten», heter det i dommen fra Kristiansand tingrett.

Det står også i dommen at stedatteren, som nå har blitt voksen, ved de aller fleste tilfellene sov mens voldtektene ble utført. Dette ble også et tema i retten.

To sakkyndige mener at barn som ikke er påvirket av medikamenter eller alkohol, vil våkne av de intense seksuelle handlingene som er blitt beskrevet. Mannen nekter for å ha gitt stedatteren noe sovemedisin.

Mannen hadde i tillegg installert et skjult kamera på toalettet. Han tok også bilder av stedatteren mens hun lå og sov. Til sammen er det produsert 620 bilder og filmer. Materialet delte han med rundt 60 personer han chattet med på nettet. Delingen fant sted fra 2008 til dagen før han ble pågrepet høsten 2017.

«Retten har vurdert et høyere straffenivå, men er etter noe tvil blitt stående ved at straffen settes til fengsel i ti år», heter det i dommen.

