Janne Jemtlands ektemann kan kontakte barna

Ifølge Hamar Arbeiderblad har Hedmarken tingrett opphevet besøksforbudet Jemtland aksepterte da drapssaken ble behandlet i retten.

Så langt er det ikke klart om politiet anker avgjørelsen.

Til Dagbladet sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad at barnevernet, politiet, fosterhjem og andre rundt barna opplever at faren «ikke har forvaltet kontakten på en måte som alltid har vært like god for barna». Blant kom det i tingretten fram at han hadde forsøkt å påvirke hva den eldste sønnen skulle si i avhør.

– Det kan være godt for barna å slippe å vurdere hva slags kontakt de skal ha med sin far. Her var også tanken at de skulle slippe å avgjøre det selv. Men så registrerer jeg at retten konkluderer med noe annet, sier bistandsadvokaten.

Svein Rishovd Jemtland (48) anket på stedet da han i tingretten før jul ble dømt til 18 års fengsel for drapet på sin drøyt ti år yngre kone, Janne Jemtland, en av de strengeste straffene som er idømt for forsettlig drap. Retten festet absolutt ingen lit til Jemtlands skyldnekt og forklaring om at skuddet som traff Janne Jemtland midt i pannen, gikk av ved et uhell.

Anken i drapssaken behandles i Eidsivating lagmannsrett i juni.

