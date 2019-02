FN ber om 8 milliarder kroner til rohingyaer på flukt

NTB Innenriks

FN ber verdenssamfunnet bidra for å bedre forholdene for flyktningene fra Myanmar, men også for de 330.000 bangladesherne som bor i området der rohingyaene har søkt tilflukt.

I tillegg til mat og andre nødvendigheter, må det også settes inn tiltak for å beskytte flyktninger mot sykdommer og seksualisert vold samt sørge for skolegang, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM)

Summen på 920 millioner dollar er lavere enn i fjor, da FN fikk inn 69 prosent av pengene de ba om.

Menneskerettseksperter fra FN har slått fast at den muslimske minoriteten er blitt utsatt for et folkemord i Myanmar. Siden august 2017 har 750.000 lagt ut på flukt. Fra før befant det seg nesten 200.000 rohingya-flyktninger i området kalt Cox's Bazar i Bangladesh.

Hjelpeorganisasjoner har klart å bedre situasjonen noe, men fortsatt er den prekær, ifølge UNHCR.

– Jeg gjentar oppfordringen til Myanmar om raskt å ta tak i årsakene til denne krisen, som har pågått i årtier, sier FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

Han ber landet sikre trygge områder for rohingyaene.

