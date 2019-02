Bortføringssaken etterforskes med samme styrke

NTB Innenriks

Senere fredag stiller etterforskningsledelsen med politiinspektør Tommy Brøske i spissen på en direktesending hos Romerikes Blad.

Det har nå gått 107 dager siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Politiet antar at kvinnen ble bortført fra sitt hjem på Fjellhamar.

Mandag denne uka opplyste politiet at det har vært ny kontakt med de antatte gjerningspersonene. Dette skjedde via en plattform som er bedre egnet for kommunikasjon enn den forrige. Politiet har ikke sagt noe om hva slags kommunikasjonsform det dreier seg om.

– Av hensyn til de pågående prosessene kan vi heller ikke i dag kommentere om det har vært noen kontakt med motparten etter pressekonferansen tidligere i uken. For å unngå innblanding fra utenforstående i den videre kommunikasjonen, kan vi ikke kommentere nærmere kontakten som har vært, eller gi flere detaljer om den, sa politiinspektøren torsdag.

Politiet har fortsatt håp om at Hagen lever, men understreket på pressekonferansen tidligere i uken at det er urovekkende at det ikke er kommet livsbevis.

De har tidligere bekreftet at det har kommet både trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta. Det har kommet inn over 1.400 tips i saken.

