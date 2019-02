Alle kommuner må telle stemmer manuelt

NTB Innenriks

Ordningen ble først utprøvd i forbindelse med stortingsvalget i 2017. Fredag ble den innført permanent som en forskrift i valgloven.

– Løsningen som brukes for å skanne stemmesedler er trygg. Men vi er ikke villige til å ta noen sjanser når det gjelder tilliten til valgsystemet vårt. Med den nye forskriften får vi to uavhengige opptellinger. Det er et enkelt tiltak for å sikre tilliten til valget, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Ved valg i Norge telles alle stemmer tre ganger, som bestemt i valgloven: En foreløpig førstegangstelling i valglokalet, en endelig opptelling av valgstyret og til sist en kontrolltelling i regi av fylkesvalgstyret. Det er førstnevnte som nå skal skje manuelt.

Omtrent halvparten av norske kommuner gjør dette allerede, men for en del andre kommuner innebærer omleggingen mye ekstraarbeid. Det ble dog ingen forsinkelser i forbindelse med den manuelle tellingen i 2017.

Beslutningen om manuell opptelling av stortingsvalget ble tatt i kjølvannet av at det ble kjent at Russland hadde forsøkt å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

Departementet understreket den gang at det ikke var indikasjoner på at noen ville påvirke det norske valget, men slo etter dialog med NSM og PST fast at den økende aktiviteten og internasjonale oppmerksomheten om noen av de tekniske løsningene i seg selv innebar økt risiko.

