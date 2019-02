NTB Innenriks

Politiet fikk melding om ranet klokken 17.27.

– Vi rykket ut med flere patruljer. Ti minutter etter meldingen påtraff vi to menn i krysset mellom Waldemar Thranes gate og Ullevålsveien. Den ene hadde en luftrevolver i ryggsekken. Fornærmede forklarte at han var blitt truet med dette våpenet, og de to ble kjørt i arresten, opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

De to pågrepne er en mann i slutten av tenårene og en mann i begynnelsen av 20-årene.

(©NTB)